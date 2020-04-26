На Украине рассказали о последствиях пожаров в чернобыльской зоне

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Директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Галущенко рассказала о последствиях лесных пожаров, охвативших чернобыльскую зону.
На Украине рассказали о последствиях пожаров в чернобыльской зоне
  • Reuters

«По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса — около 35%, залежи — 55%, водно-болотные угодья — 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны», — цитирует её «Укринформ».

Галущенко уточнила, что из-за пожаров были утрачены или сильно повреждены определённые растительные группы. При этом она указала, что в ситуации с фауной негативное влияние будет несущественным. По её словам, на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц ещё отсутствовали кладки яиц, а молодняк не родился.

23 апреля глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Владимир Демчук заявил, что в чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается очагов открытого огня.

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