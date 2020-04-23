На Украине рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

Глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Владимир Демчук заявил, что в зоне отчуждения не наблюдается очагов открытого огня.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Вместе с этим он отметил, что полностью ликвидировать возгорание не получается из-за захламлённости лесной местности.

«По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет… Основные усилия сосредоточены в наиболее сложном месте — Рудьки — Буряковка. Из-за большой захламлённости лесных массивов наземные силы не могут туда добраться», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент спасателями активно используется инженерная техника ГСЧС и ВСУ. За сутки пробито 125 км дорог в указанной местности.

«Таким способом мы добираемся до кромки огня, заливаем её и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров. Радиационный фон в зоне отчуждения и в Киеве находится в пределах фоновых значений», — добавил Демчук.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Украинские СМИ позднее указывали, что ветер раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.

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