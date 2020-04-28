На Украине рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне.

Как указывается на сайте ГосЧС, пожарные продолжают тушение оставшихся очагов тления в чернобыльской зоне.

«По состоянию на 07:00 28 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГосЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров в Лубянском, Парышивском, Дитятковском и Денисовецком лесничествах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в зонах, пройденных огнём.

По данным ведомства, за сутки пожарная авиация осуществила 30 сбросов воды — около 60 тонн. К обустройству противопожарных полос привлечена тяжёлая инженерная техника.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в своём Twitter, что волна пожаров в чернобыльской зоне отчуждения «сбита», угроз нет.