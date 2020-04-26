Аваков рассказал о ситуации с пожарами в Чернобыле

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в своём Twitter, что волна пожаров в чернобыльской зоне отчуждения «сбита», угроз нет.

По словам Авакова, они вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским проинспектировали ликвидацию пожаров в зоне отчуждения.

Он отметил, что все источники огня ликвидированы.

«Угроз нет. Идёт работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита», — заявил министр.

23 апреля глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир Демчук заявил, что в чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается очагов открытого огня.