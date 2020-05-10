В Польше отметили влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» РФ

Пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале армии США в вопросе «сдерживания» России и Китая. Такое мнение выразил аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).

«Пандемия негативно сказывается на сдерживающем потенциале США в отношении Китая и России, хотя на данный момент последствия ограниченны. Существенный момент связан с отменой части учений, в ходе которых предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО», — отмечает автор бюллетеня, с текстом которого ознакомился RT.

Упоминая Восточную Европу, специалист уточняет, что некоторые отменённые военные мероприятия предполагали отработку тактики США и союзников по «защите стран Балтии и Польши».

«Количество военнослужащих, участвующих в манёврах Defender Europe 2020 («Защитник Европы — 2020». — RT), пришлось сократить с 20 тыс. до 6 тыс., что повлекло за собой отмену четырёх сопутствующих учений, в том числе ежегодных манёвров Saber Strike («Сабельный удар». — RT), на которых отрабатывается способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии», — подчёркивается в тексте.

При этом, говоря об Индо-Тихоокеанском регионе, Пиотровский заявляет, что отмена американским военным руководством совместных с Южной Кореей и Филиппинами учений «не позволяет США в полной мере продемонстрировать свой потенциал сдерживания в отношении Китая».

В марте глава Пентагона Марк Эспер заявил, что развитие пандемии коронавируса «в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают» может серьёзно повлиять на боеготовность сил Соединённых Штатов.