Пентагон не исключает влияния коронавируса на боеготовность армии США

Если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжит развиваться, это может серьёзно повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Если эта пандемия будет продолжаться в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают, в течение длительного времени, её влияние на боеготовность будет заметно», — приводит заявление Эспера на пресс-конференции РИА Новости.

По его словам, это может произойти в результате отмены военных учений, что уже началось.

По последним данным, среди сотрудников Пентагона и членов их семей зарегистрировано 249 заболевших коронавирусом, один человек скончался.

Ранее RT писал, что США могут выделить средства на поиски способов лечения COVID-19 в сроки «от нескольких часов до двух дней» для нужд армии.

С 16 марта Пентагон почти на два месяца ввёл ограничения на передвижение американских военнослужащих на территории США из-за распространения коронавируса.