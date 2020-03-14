В США ограничили перемещение военных из-за коронавируса

Пентагон ввёл ограничения на передвижение американских военнослужащих на территории США из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила пресс-служба Минобороны США.

Указывается, что эти ограничения касаются военнослужащих, персонала Пентагона и членов их семей.

«Это ограничение остановит все поездки на территории страны, включая перевод на новое постоянное место службы и командировки», — говорится в заявлении.

При этом исключением будут только неотложные поездки, имеющие важное значение для выполнения миссии, поездки по гуманитарным причинам либо перемещения, обусловленные трудными условиями работы.

Ограничения будут действовать с 16 марта по 11 мая.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи американцам, пострадавшим из-за COVID-19.