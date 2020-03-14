В США ограничили перемещение военных из-за коронавируса
- globallookpress.com
Указывается, что эти ограничения касаются военнослужащих, персонала Пентагона и членов их семей.
«Это ограничение остановит все поездки на территории страны, включая перевод на новое постоянное место службы и командировки», — говорится в заявлении.
При этом исключением будут только неотложные поездки, имеющие важное значение для выполнения миссии, поездки по гуманитарным причинам либо перемещения, обусловленные трудными условиями работы.
Ограничения будут действовать с 16 марта по 11 мая.
Ранее палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи американцам, пострадавшим из-за COVID-19.