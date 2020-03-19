В США могут начать поиск лечения коронавируса в армии «в сжатые сроки»

Короткая ссылка
RT
Медико-технологический консорциум (MTEC), сотрудничающий с Пентагоном, опубликовал предварительную информацию о заявках для подрядчиков, которые могут быть представлены в ближайшее время. Среди прочего в документе не исключается, что США выделят средства на поиски способов лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в сроки «от нескольких часов до двух дней» для нужд армии.
В США могут начать поиск лечения коронавируса в армии «в сжатые сроки»
  • Reuters

Отмечается, что коронавирус представляет угрозу для здоровья военнослужащих и боеготовности Вооружённых сил США.

«В свете масштабов распространения коронавируса (COVID-19) и угрозы, которую он представляет для здоровья и боеготовности наших вооружённых сил, правительство стремится срочно ускорить изучение, испытание и внедрение новых средств XXI века, опираясь на новые технологии и подходы в области выявления, профилактики, сдерживания и лечения COVID-19 и других угроз, с которыми предстоит столкнуться», — уточняют авторы документа.

Они считают, что в ближайшее время власти США могут выделить средства и начать искать подрядчиков для разработки методов оперативной и точной диагностики COVID-19, а также способов «профилактики/лечения в сжатые сроки (от нескольких часов до двух дней) с возможностью выполнения соответствующих задач во внебольничных условиях».

В настоящее время документ основан лишь на видении проблемы и оценке нужд армии США специалистами MTEC, при этом никакой официальной информации от американских властей по этому поводу не поступало. Тем не менее в консорциуме полагают, что вскоре на борьбу с коронавирусом правительство Соединённых Штатов будет готово выделить десятки миллионов долларов.

Ранее Пентагон ввёл ограничения на передвижение американских военнослужащих на территории США из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить