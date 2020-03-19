В США могут начать поиск лечения коронавируса в армии «в сжатые сроки»
- Reuters
Отмечается, что коронавирус представляет угрозу для здоровья военнослужащих и боеготовности Вооружённых сил США.
«В свете масштабов распространения коронавируса (COVID-19) и угрозы, которую он представляет для здоровья и боеготовности наших вооружённых сил, правительство стремится срочно ускорить изучение, испытание и внедрение новых средств XXI века, опираясь на новые технологии и подходы в области выявления, профилактики, сдерживания и лечения COVID-19 и других угроз, с которыми предстоит столкнуться», — уточняют авторы документа.
Они считают, что в ближайшее время власти США могут выделить средства и начать искать подрядчиков для разработки методов оперативной и точной диагностики COVID-19, а также способов «профилактики/лечения в сжатые сроки (от нескольких часов до двух дней) с возможностью выполнения соответствующих задач во внебольничных условиях».
В настоящее время документ основан лишь на видении проблемы и оценке нужд армии США специалистами MTEC, при этом никакой официальной информации от американских властей по этому поводу не поступало. Тем не менее в консорциуме полагают, что вскоре на борьбу с коронавирусом правительство Соединённых Штатов будет готово выделить десятки миллионов долларов.
Ранее Пентагон ввёл ограничения на передвижение американских военнослужащих на территории США из-за распространения коронавирусной инфекции.