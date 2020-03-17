СМИ сообщили о тестировании на людях вакцины от COVID-19 в США
Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что вакцину получат 45 человек, по две дозы каждому с интервалом в месяц.
«Мы все чувствуем себя беспомощными. Это замечательная возможность для меня сделать что-нибудь», — заявила волонтёр Джениффер Халлер перед вакцинацией.
В феврале генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.