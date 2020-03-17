СМИ сообщили о тестировании на людях вакцины от COVID-19 в США

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Учёные из американского исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле начали тестирование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что вакцину получат 45 человек, по две дозы каждому с интервалом в месяц.

«Мы все чувствуем себя беспомощными. Это замечательная возможность для меня сделать что-нибудь», — заявила волонтёр Джениффер Халлер перед вакцинацией.

В феврале генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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