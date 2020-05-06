В МИД России оценили попытку высадки наёмников в Венесуэле

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В МИД России осудили попытку группы наёмников высадиться на территорию Венесуэлы.
В МИД России оценили попытку высадки наёмников в Венесуэле
  • РИА Новости

«С тревогой восприняли информацию о попытке группы наёмников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и её руководства... Действия наёмников заслуживают безусловного и решительного осуждения», — говорится в сообщении российского министерства. 

Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии».

Отмечалось, что среди них были граждане США.

В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

6 мая стало известно, что правоохранительные органы Венесуэлы задержали ещё четырёх наёмников, которые пытались проникнуть на территорию латиноамериканской страны.

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