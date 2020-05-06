Меркель заявила о преодолении Германией первой стадии пандемии

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Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия преодолела первую стадию пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Меркель заявила о преодолении Германией первой стадии пандемии
  • Reuters

«Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы всё равно находимся в самом начале и ещё долго будем иметь дело с этим вирусом», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о неизбежности второй волны пандемии.

В апреле глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что из-за коронавирусной инфекции экономика Германии находится в самом сложном положении со времени окончания Второй мировой войны.

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