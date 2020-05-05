Число выявленных случаев коронавируса в Германии достигло 163 860

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии достигло 163 860.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

За сутки было выявлено 685 новых случаев.

6831 человек с подтверждённым COVID-19 скончался, более 135 тыс. выздоровели.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что из-за коронавирусной инфекции экономика Германии находится в самом сложном положении со времени окончания Второй мировой войны.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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