Число выявленных случаев коронавируса в Германии достигло 163 860

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии достигло 163 860.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

За сутки было выявлено 685 новых случаев.

6831 человек с подтверждённым COVID-19 скончался, более 135 тыс. выздоровели.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что из-за коронавирусной инфекции экономика Германии находится в самом сложном положении со времени окончания Второй мировой войны.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.