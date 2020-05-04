Мадуро поблагодарил КНР, Россию и Кубу за помощь в борьбе с пандемией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил Кубу, Китай и Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, Венесуэла получила «международную поддержку со стороны Кубы, которая прислала подкрепление в виде группы врачей», передаёт ТАСС.

«Гигантской группы врачей с большим опытом. Я благодарю Кубу, а также Китай и Россию за их логистическую поддержку», — сказал он на саммите Движения неприсоединения, который проходит под названием «Мы вместе против COVID-19».

Как отметил Мадуро, без логистической помощи Китая и России было бы невозможно провести тысячи диагностических тестов.

Ранее Венесуэла получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

В начале апреля Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Позднее состоялся телефонный разговор Мадуро и российского президента Владимира Путина, в ходе которого стороны затронули вопросы борьбы с пандемией коронавируса.