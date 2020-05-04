Мадуро поблагодарил КНР, Россию и Кубу за помощь в борьбе с пандемией

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил Кубу, Китай и Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Мадуро поблагодарил КНР, Россию и Кубу за помощь в борьбе с пандемией
  • Reuters

По его словам, Венесуэла получила «международную поддержку со стороны Кубы, которая прислала подкрепление в виде группы врачей», передаёт ТАСС.

«Гигантской группы врачей с большим опытом. Я благодарю Кубу, а также Китай и Россию за их логистическую поддержку», — сказал он на саммите Движения неприсоединения, который проходит под названием «Мы вместе против COVID-19».

Как отметил Мадуро, без логистической помощи Китая и России было бы невозможно провести тысячи диагностических тестов.

Ранее Венесуэла получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

В начале апреля Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Позднее состоялся телефонный разговор Мадуро и российского президента Владимира Путина, в ходе которого стороны затронули вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить