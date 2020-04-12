Венесуэла получила от Китая более 30 тонн гумпомощи

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что 11 апреля страна получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости.

Она рассказала, что в числе отправленных Китаем медицинских материалов средства санитарной защиты от COVID-19, необходимые врачам.

Также, по её словам, было поставлено 15 тыс. комплектов тест-систем для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.

Ранее Родригес сообщила, что власти страны приняли решение продлить действие режима повышенной готовности, введённого венесуэльским лидером Николасом Мадуро 13 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на 30 дней.