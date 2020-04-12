Венесуэла получила от Китая более 30 тонн гумпомощи

Короткая ссылка
Венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что 11 апреля страна получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости.

Она рассказала, что в числе отправленных Китаем медицинских материалов средства санитарной защиты от COVID-19, необходимые врачам.

Также, по её словам, было поставлено 15 тыс. комплектов тест-систем для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.

Ранее Родригес сообщила, что власти страны приняли решение продлить действие режима повышенной готовности, введённого венесуэльским лидером Николасом Мадуро 13 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на 30 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить