Путин провёл телефонные переговоры с Мадуро
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем», — указывается в заявлении.
Также в ходе переговоров лидеры отметили большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договорённости о согласованном снижении нефтедобычи.
«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе по линии Министерств здравоохранения», — отмечается в сообщении.
Ранее Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.