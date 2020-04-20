Путин провёл телефонные переговоры с Мадуро

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем», — указывается в заявлении.

Также в ходе переговоров лидеры отметили большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договорённости о согласованном снижении нефтедобычи.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе по линии Министерств здравоохранения», — отмечается в сообщении.

Ранее Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.