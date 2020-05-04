AP: МВБ США назвало причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе

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Власти Китая «скрыли» масштабы распространении новой коронавирусной инфекции и степень её заразности, чтобы успеть сделать запасы необходимых медицинских товаров, пишет Associated Press со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

По информации американских специалистов, Китай на протяжении января «скрывал» от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о коронавирусе, чтобы увеличить импорт и сократить экспорт медицинских масок, хирургических халатов и перчаток.

При этом власти КНР якобы «отрицали наличие экспортных ограничений, запутывали и задерживали предоставление своих торговых данных».

Данные выводы основываются на «95-процентной вероятности» того, что изменения в импорте и экспорте Китая были «за пределами нормы».

Ранее издание The Daily Telegraph писало, что спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Китай мог остановить распространение коронавирусной инфекции, однако этого не сделал.

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