AP: МВБ США назвало причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе
По информации американских специалистов, Китай на протяжении января «скрывал» от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о коронавирусе, чтобы увеличить импорт и сократить экспорт медицинских масок, хирургических халатов и перчаток.
При этом власти КНР якобы «отрицали наличие экспортных ограничений, запутывали и задерживали предоставление своих торговых данных».
Данные выводы основываются на «95-процентной вероятности» того, что изменения в импорте и экспорте Китая были «за пределами нормы».
Ранее издание The Daily Telegraph писало, что спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Китай мог остановить распространение коронавирусной инфекции, однако этого не сделал.