МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19

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Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержится обновлённый прогноз по росту числа безработных в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в новом прогнозе говорится, что более 300 млн человек могут потерять работу до июля.

При этом в организации подчёркивают, что 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики, потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с COVID-19.

По оценкам МОТ, во всём мире свыше 436 млн предприятий сталкиваются с высокими рисками серьёзных сбоев в работе.

Это уже третий доклад организации на данную тему. 18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.

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