МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, в новом прогнозе говорится, что более 300 млн человек могут потерять работу до июля.
При этом в организации подчёркивают, что 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики, потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с COVID-19.
По оценкам МОТ, во всём мире свыше 436 млн предприятий сталкиваются с высокими рисками серьёзных сбоев в работе.
Это уже третий доклад организации на данную тему. 18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.