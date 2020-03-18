МОТ допустила возможность роста числа безработных в мире из-за пандемии

Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором говорится, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Экономический кризис и кризис занятости, вызванный пандемией заболевания COVID-19, может привести к росту глобальной безработицы почти на 25 млн человек», — цитирует доклад ТАСС.

Ранее доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.