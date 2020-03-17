Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавируса COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.

Твердохлеб объяснил, что в условиях нестабильной экономической ситуации нельзя не рассматривать возможность проявлений рецессии в определённых странах.

«На фоне тех потрясений, которые сегодня происходят в мире, действительно, нельзя исключить, что в отдельных странах, на отдельных континентах могут быть серьёзные колебания экономики и рыночной конъюнктуры... Если происходят подобные дисбалансы, вызванные такими факторами, как пандемия коронавируса, то вполне логично ожидать проявления рецессии и, может быть, даже дефолта по отдельным обязательствам в отдельных странах, в том числе крупных», — считает экономист.

По словам эксперта, несмотря на сложность ситуации, международное сообщество ведёт активную работу по максимально возможной стабилизации экономики.

«Надо быть морально готовыми к тому, что... факторы, о которых мы сегодня говорим, могут стать спусковым механизмом кризисных явлений. Другое дело, что сегодня ведущие страны мира предпринимают серьёзные шаги в плане недопущения «скатывания» в рецессию своих экономик», — подчеркнул Твердохлеб.

По его мнению, для минимизации влияния коронавируса на мировую экономику необходимо пресечь панические настроения у населения и предпринять «реальные» экономические меры для достижения контроля над коронавирусом.

Ранее сообщалось, что S&P предупредило о возможном риске рецессии мировой экономики из-за распространения коронавируса.

Там отметили, что «внезапная остановка мировой экономики из-за COVID-19 и радикальные усилия по его сдерживанию» могут привести «к глобальной рецессии».