Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса
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Твердохлеб объяснил, что в условиях нестабильной экономической ситуации нельзя не рассматривать возможность проявлений рецессии в определённых странах.
«На фоне тех потрясений, которые сегодня происходят в мире, действительно, нельзя исключить, что в отдельных странах, на отдельных континентах могут быть серьёзные колебания экономики и рыночной конъюнктуры... Если происходят подобные дисбалансы, вызванные такими факторами, как пандемия коронавируса, то вполне логично ожидать проявления рецессии и, может быть, даже дефолта по отдельным обязательствам в отдельных странах, в том числе крупных», — считает экономист.
По словам эксперта, несмотря на сложность ситуации, международное сообщество ведёт активную работу по максимально возможной стабилизации экономики.
«Надо быть морально готовыми к тому, что... факторы, о которых мы сегодня говорим, могут стать спусковым механизмом кризисных явлений. Другое дело, что сегодня ведущие страны мира предпринимают серьёзные шаги в плане недопущения «скатывания» в рецессию своих экономик», — подчеркнул Твердохлеб.
По его мнению, для минимизации влияния коронавируса на мировую экономику необходимо пресечь панические настроения у населения и предпринять «реальные» экономические меры для достижения контроля над коронавирусом.
Ранее сообщалось, что S&P предупредило о возможном риске рецессии мировой экономики из-за распространения коронавируса.
Там отметили, что «внезапная остановка мировой экономики из-за COVID-19 и радикальные усилия по его сдерживанию» могут привести «к глобальной рецессии».