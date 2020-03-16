Эксперт оценил перспективы курса рубля

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Автор проекта All Economics Антон Шабанов оценил перспективы курса рубля на фоне ситуаций с коронавирусом и на нефтяном рынке.
Эксперт оценил перспективы курса рубля
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что колебания российской валюты — явление временное, на котором можно и хорошо заработать, и сильно проиграть.

«Если же вы вдруг сейчас хотите купить доллар, чтобы заработать все деньги мира, я бы очень аккуратно к этому отнёсся, потому что декабрь 2014 года нам показал, к чему это может привести», — сказал Шабанов.

По его словам, власти всех стран начинают программу смягчения ситуации на валютном рынке.

«Когда придёт определённость на рынке нефти, тогда мы и увидим стабилизацию нашего курса», — отметил он в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов в понедельник, 16 марта, достиг 75 рублей.

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