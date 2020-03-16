Эксперт оценил перспективы курса рубля
- РИА Новости
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что колебания российской валюты — явление временное, на котором можно и хорошо заработать, и сильно проиграть.
«Если же вы вдруг сейчас хотите купить доллар, чтобы заработать все деньги мира, я бы очень аккуратно к этому отнёсся, потому что декабрь 2014 года нам показал, к чему это может привести», — сказал Шабанов.
По его словам, власти всех стран начинают программу смягчения ситуации на валютном рынке.
«Когда придёт определённость на рынке нефти, тогда мы и увидим стабилизацию нашего курса», — отметил он в беседе с телеканалом «360».
Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов в понедельник, 16 марта, достиг 75 рублей.