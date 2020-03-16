Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
- Reuters
«Ставка снижается очень значительно. ФРС сейчас будет предоставлять крайне большие объёмы ликвидности. Они заявляли о $3,5 трлн, которые будут выделены американским банкам», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По мнению эксперта, прямого и значимого влияния на экономику России данная мера не окажет. Как пояснил Назаров, основное воздействие на рубль осуществляют цены на нефть.
Он также отметил, что в теории решение ФРС могло бы поддержать рубль, но этому препятствуют низкие цены на нефть и пандемия коронавируса.
Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.