Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

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Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
  • Reuters

«Ставка снижается очень значительно. ФРС сейчас будет предоставлять крайне большие объёмы ликвидности. Они заявляли о $3,5 трлн, которые будут выделены американским банкам», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По мнению эксперта, прямого и значимого влияния на экономику России данная мера не окажет. Как пояснил Назаров, основное воздействие на рубль осуществляют цены на нефть.

Он также отметил, что в теории решение ФРС могло бы поддержать рубль, но этому препятствуют низкие цены на нефть и пандемия коронавируса.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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