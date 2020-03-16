Эксперт оценил решение ФРС США снизить ключевую ставку

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я думаю, что это очень своевременное решение. Оно говорит о том, что ФРС имеет достаточное основание для того, чтобы думать о том, что мировая экономика очень сильно тормозится. И для того, чтобы предотвратить это торможение и снизить финансовые риски, она пошла на такую экстраординарную меру — неожиданно резко снизила ставку», — пояснил Абрамов.

Он также отметил, что есть ещё одно важное решение, связанное с тем, что Федрезерв теперь сможет кредитовать пять центральных банков (Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ и Швейцарский нацбанк) через так называемые своп-контракты.



«То есть США второй раз в истории пошли на беспрецедентные меры, когда стали кредитовать центральные банки других стран, чтобы те не испытывали проблем с ликвидностью доллара», — заключил эксперт.

Ранее ФРС США снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

3 марта ведомство понизило ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков.