ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за COVID-19
«Последствия коронавируса окажут воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0—0,25%», — отмечается в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ФРС продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
3 марта ведомство понизило ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.