ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за COVID-19

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Последствия коронавируса окажут воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0—0,25%», — отмечается в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ФРС продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.

3 марта ведомство понизило ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.