Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.

«Наша жалкая, медлительная ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и слишком поздно снизил, должна сократить уровень ставки до уровня наших стран-конкурентов. Теперь у них есть преимущество в два очка с ещё большей валютной помощью», — написал американский лидер в Twitter.

3 марта ФРС США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25%. Это произошло на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Трамп поддержал такое решение и призвал продолжать сокращать ставку.

По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, решение может носить временный характер и быть действительным до тех пор, пока рынки не стабилизируются.