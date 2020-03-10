Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов
- Reuters
«Наша жалкая, медлительная ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и слишком поздно снизил, должна сократить уровень ставки до уровня наших стран-конкурентов. Теперь у них есть преимущество в два очка с ещё большей валютной помощью», — написал американский лидер в Twitter.
3 марта ФРС США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25%. Это произошло на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Трамп поддержал такое решение и призвал продолжать сокращать ставку.
По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, решение может носить временный характер и быть действительным до тех пор, пока рынки не стабилизируются.