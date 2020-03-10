Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов

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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов
  • Reuters

«Наша жалкая, медлительная ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и слишком поздно снизил, должна сократить уровень ставки до уровня наших стран-конкурентов. Теперь у них есть преимущество в два очка с ещё большей валютной помощью», — написал американский лидер в Twitter.

3 марта ФРС США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25%. Это произошло на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Трамп поддержал такое решение и призвал продолжать сокращать ставку.

По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, решение может носить временный характер и быть действительным до тех пор, пока рынки не стабилизируются.

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