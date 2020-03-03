Экономист прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

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Кирилл Горшенин
Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал RT понижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25%.
Экономист прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Масленников рассказал о пагубном влиянии ситуации с коронавирусом на международную экономику.

«Это естественная реакция на ситуацию, которая происходила всю прошлую неделю с финансовыми рынками. Когда появились данные об инфицированных коронавирусом в Италии и США... американские биржи существенно провалились. Потери по снижению стоимости активов за день составили около $3,5 млн. Уже в пятницу это охватило и остальные рынки, и индекс, в котором «зашиты» основные акции международных компаний, просел на порядка 10 процентных пунктов, и за день рынки потеряли $5 трлн. Это, естественно, требовало реакции ФРС», — заявил Масленников.

Эксперт отметил, что это решение может носить временный характер и быть действительным до тех пор, пока рынки не стабилизируются в связи с распространением коронавируса.

«Американские площадки за неделю, за шесть торговых сессий, потеряли 12%. По историческому опыту такого рода биржевых коррекций, если происходит падение до 20%, то следующий уровень сопротивления — 40—50%, то есть рынок теряет ровно половину. Если рынок теряет половину, то в экономике страны начинается рецессия. Исторический опыт послужил принятию такого решения. Оно, на мой взгляд, не бесспорно, но сейчас это позволит стабилизировать рыночную ситуацию на некоторое время до тех пор, пока не станет известно, что пик эпидемии пройден», — заключил экономист.

Ранее в ФРС США сообщили о понижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

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