Экономист оценил сообщения о возможности курса 97 рублей за доллар

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Кирилл Горшенин
Ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников прокомментировал RT публикацию агентства Bloomberg, которое не исключило, что российская валюта может упасть до отметки 97 рублей за доллар.
Экономист оценил сообщения о возможности курса 97 рублей за доллар
  • © Dado Ruvic
  • Reuters

Такой прогноз Масленников назвал «прогнозом адвоката дьявола», объяснив, что специалисты Bloomberg в данном случае рассчитали наихудший сценарий из всех возможных.

«Жанр прогноза включает также и «прогноз адвоката дьявола», то есть наихудший сценарий из всех возможных. Любой квалифицированный прогнозист просто обязан... такой сценарий продумывать и просчитывать. Это как раз такой сценарий. Насколько этот прогноз сбудется — вопрос достаточно спорный. Сейчас надо исходить из того, что ситуация стремительно меняется», — рассказал экономист.

Эксперт пояснил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на курс рубля.

«Курс рубля зависит не только от цен на нефть, здесь корреляция понятна... а также от аппетита инвесторов к российскому риску. Если нерезиденты вкладываются во внутренний российский долг, в облигации федерального займа, то они тем самым поддерживают курс рубля... Какие-то мотивации для резкого оттока с российского долгового рынка, на мой взгляд, пока незаметны», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором подсчитало, что если вспышка коронавируса приведёт к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года, то доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, ещё на 30%.

Это соответствует примерно 97 рублям за доллар.

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