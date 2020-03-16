Экономист оценил сообщения о возможности курса 97 рублей за доллар

Ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников прокомментировал RT публикацию агентства Bloomberg, которое не исключило, что российская валюта может упасть до отметки 97 рублей за доллар.

Такой прогноз Масленников назвал «прогнозом адвоката дьявола», объяснив, что специалисты Bloomberg в данном случае рассчитали наихудший сценарий из всех возможных.

«Жанр прогноза включает также и «прогноз адвоката дьявола», то есть наихудший сценарий из всех возможных. Любой квалифицированный прогнозист просто обязан... такой сценарий продумывать и просчитывать. Это как раз такой сценарий. Насколько этот прогноз сбудется — вопрос достаточно спорный. Сейчас надо исходить из того, что ситуация стремительно меняется», — рассказал экономист.

Эксперт пояснил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на курс рубля.

«Курс рубля зависит не только от цен на нефть, здесь корреляция понятна... а также от аппетита инвесторов к российскому риску. Если нерезиденты вкладываются во внутренний российский долг, в облигации федерального займа, то они тем самым поддерживают курс рубля... Какие-то мотивации для резкого оттока с российского долгового рынка, на мой взгляд, пока незаметны», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором подсчитало, что если вспышка коронавируса приведёт к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года, то доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, ещё на 30%.

Это соответствует примерно 97 рублям за доллар.