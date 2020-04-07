МОТ обновила прогнозы по росту числа безработных в мире из-за пандемии

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Международная организация труда (МОТ) подготовила новый доклад, в котором содержится обновлённый прогноз по росту числа безработных в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
МОТ обновила прогнозы по росту числа безработных в мире из-за пандемии
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что если раньше говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, то новые прогнозы говорят, что это число может оказаться значительно больше.

По предварительным оценкам, во II квартале 2020 года меры по ограничению распространения COVID-19 уничтожат 6,7% рабочего времени во всём мире, что эквивалентно 195 млн работников, занятых полный рабочий день.

Значительные сокращения прогнозируются в арабских государствах (5 млн работников, занятых полный рабочий день), Европе (12 млн работников) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (125 млн работников).

В организации отмечают, что нынешний кризис является «самым страшным глобальным кризисом со времён Второй мировой войны».

Ранее Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.

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