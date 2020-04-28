Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Я не могу сказать вам точно… У меня есть очень хорошее представление, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего… Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем», — заявил Трамп.

Ранее некоторые СМИ, в частности американское издание New York Post, сообщали со ссылкой на источники, что лидер КНДР умер или находится в «вегетативном» состоянии.

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг сообщения о смерти северокорейского лидера.

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России. По его словам, в ходе встречи он «не получил никакого подтверждения» сообщений об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.