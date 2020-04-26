В Лондоне прокомментировали данные о состоянии Ким Чен Ына

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью Sky News заявил, что у Лондона нет подтверждённой информации о якобы имевшей место смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, о чём ранее сообщили ряд СМИ.

«Эти данные не подтверждаются. Я видел сообщения международных СМИ, но у нас нет подтверждённой информации. Но мы внимательно следим за этой темой», — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли у Великобритании данные о «смерти» Ким Чен Ына.

Ранее некоторые СМИ, в частности американское издание New York Post, сообщали со ссылкой на источники, что лидер КНДР умер или находится в «вегетативном» состоянии.

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг сообщения о смерти северокорейского лидера.

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России. По его словам, в ходе встречи он «не получил никакого подтверждения» сообщений об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.