МЧС России передало Сербии три тысячи защитных комплектов для пожарных
- Reuters
«Буквально на днях Российско-сербский гуманитарный центр при поддержке МЧС России в рамках оказания помощи сербским пожарным для безопасной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции передал 3 тыс. комплектов снаряжения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось, что российские и сербские военные специалисты провели дезинфекцию 21 объекта в четырёх городах Сербии.
26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. Позднее Минобороны России заявило о создании авиационной группировки для доставки помощи сербской стороне.