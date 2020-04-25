МЧС России передало Сербии три тысячи защитных комплектов для пожарных

МЧС России передало сербским коллегам 3 тыс. защитных комплектов для работы пожарных в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Буквально на днях Российско-сербский гуманитарный центр при поддержке МЧС России в рамках оказания помощи сербским пожарным для безопасной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции передал 3 тыс. комплектов снаряжения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что российские и сербские военные специалисты провели дезинфекцию 21 объекта в четырёх городах Сербии.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. Позднее Минобороны России заявило о создании авиационной группировки для доставки помощи сербской стороне.