Военные России продезинфицировали 21 объект в четырёх городах Сербии
«За сутки обработан 21 объект в городах Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар и Ниш», — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, две российские врачебно-сестринские бригады осмотрели и провели лечение 32 пациентов с коронавирусом в больницах городов Чуприя, Нови-Пазар и Смедерево.
Всего за время работы в Сербии российские специалисты продезинфицировали 75 объектов в 13 городах и приняли на лечение 471 пациента с коронавирусом.
Ранее российские военные специалисты провели дезинфекцию медицинских учреждений в Сербии.