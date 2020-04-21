Военные России продезинфицировали 21 объект в четырёх городах Сербии

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Российские и сербские военные специалисты за сутки провели дезинфекцию 21 объекта в четырёх городах Сербии, сообщает Минобороны России.

«За сутки обработан 21 объект в городах Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар и Ниш», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, две российские врачебно-сестринские бригады осмотрели и провели лечение 32 пациентов с коронавирусом в больницах городов Чуприя, Нови-Пазар и Смедерево.

Всего за время работы в Сербии российские специалисты продезинфицировали 75 объектов в 13 городах и приняли на лечение 471 пациента с коронавирусом.

Ранее российские военные специалисты провели дезинфекцию медицинских учреждений в Сербии.

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