Российские военные продезинфицировали 12 медучреждений Сербии

Российские военные специалисты провели дезинфекцию ещё 12 медицинских учреждений в Сербии, сообщает Минобороны России.

«За сутки обработали 12 объектов, в том числе военно-медицинский центр «Карабурма», Республиканский институт им. М.Батут в городе Белград, военный госпиталь и клинический центр в городе г. Нови-Сад», — приводит сообщение РИА Новости.

Российские военные медики также проконсультировали специалистов военной академии Минобороны Сербии, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Российские специалисты также провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки в медучреждениях городов Панчево и Суботица», — добавили в ведомстве.

Две российские врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 28 пациентов с коронавирусом в больнице города Лесковац и клиническом центре города Ниш.

Ранее российские военные провели дезинфекцию районных поликлиник в Белграде, городской больницы в Чуприи и клинических центров в населённых пунктах Палич и Ниш.