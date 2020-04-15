Российские военные продезинфицировали 10 медобъектов в Сербии

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Специалисты войск РХБЗ Вооружённых сил России продезинфицировали ещё десять медицинских учреждений в Сербии. Об этом информирует Министерство обороны России.

«Российские специалисты РХБ защиты продолжили проведение дезинфекции и обработали десять медицинских учреждений — районные поликлиники в Белграде, городскую больницу в Чуприи, клинические центры в населенных пунктах Палич и Ниш», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Минобороны добавили, что в рамках совместной работы была разработана концепция дезинфекционных мероприятий на объектах здравоохранения по всей Сербии.

Также российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали им ряд рекомендаций по борьбе с эпидемией и лечению пациентов с коронавирусом.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. Позднее Минобороны России заявило о создании авиационной группировки для доставки помощи сербской стороне. 

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