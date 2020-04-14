Посол Сербии прокомментировал помощь России в борьбе с коронавирусом

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Посол Сербии в России Мирослав Лазански поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом и заявил, что помощь была своевременной.
Посол Сербии прокомментировал помощь России в борьбе с коронавирусом
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Вся сербская общественность, сербский народ и государство, а также посольство Сербии в Москве выражают благодарность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе против пандемии коронавируса», — цитирует РИА Новости Лазански.

Он отметил, что с учётом численности сербского населения и степени распространения коронавируса данная помощь была самой объёмной российской помощью, предоставленной иностранному государству.

«Мы об этом никогда не забудем», — добавил посол.

Ранее стало известно, что российские специалисты провели дезинфекцию семи медицинских учреждений в Сербии.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. Позднее Минобороны России заявило о создании авиационной группировки для доставки помощи сербской стороне. 

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