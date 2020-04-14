Посол Сербии прокомментировал помощь России в борьбе с коронавирусом
- © Сергей Киселев
- АГН «Москва»
«Вся сербская общественность, сербский народ и государство, а также посольство Сербии в Москве выражают благодарность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе против пандемии коронавируса», — цитирует РИА Новости Лазански.
Он отметил, что с учётом численности сербского населения и степени распространения коронавируса данная помощь была самой объёмной российской помощью, предоставленной иностранному государству.
«Мы об этом никогда не забудем», — добавил посол.
Ранее стало известно, что российские специалисты провели дезинфекцию семи медицинских учреждений в Сербии.
26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. Позднее Минобороны России заявило о создании авиационной группировки для доставки помощи сербской стороне.