Российские военные провели дезинфекцию семи медчуреждений в Сербии

Российские специалисты провели дезинфекцию семи медицинских учреждений в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российскими специалистами РХБ защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия, в том числе столичного научно-исследовательского института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», медицинских клинических центров в городах Ниш и Крушевац», — приводит РИА Новости сообщение.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего на территории Сербии российские военные обработали более 70 зданий и сооружений общей площадью более 430 тыс. кв. м.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

3 апреля в российском Минобороны рассказали о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.