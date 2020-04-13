Российские военные продезинфицировали более 35 медобъектов в Сербии

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Российские военные провели дезинфекцию более 35 медицинских объектов в Сербии в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За время пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция более 35 медицинских объектов. Обработано более 65 зданий и сооружений общей площадью свыше 400 тыс. кв. м и более 25 участков дорог с твёрдым покрытием общей площадью около 70 тыс. кв. м», — говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.

В частности, 13 апреля российские специалисты провели дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя в городе Ниш.

Ранее российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны рассказали о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.

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