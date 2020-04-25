Российские врачи помогли вылечить 40 пациентов с коронавирусом в Италии

В полевом госпитале итальянского города Бергамо, в котором работают российские военные врачи, после выздоровления от коронавирусной инфекции выписаны 40 пациентов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Reuters

«В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступили 80 заболевших коронавирусной инфекцией. 40 пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя», — приводит ТАСС слова старшего группы военных медицинских специалистов подполковника Александра Юманова. Он отметил, что медикам удалось стабилизировать состояние 15 пациентов с COVID-19, поступивших в тяжёлом состоянии. Ранее глава госпиталя Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки российских военных медиков.