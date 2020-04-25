Российские врачи помогли вылечить 40 пациентов с коронавирусом в Италии

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В полевом госпитале итальянского города Бергамо, в котором работают российские военные врачи, после выздоровления от коронавирусной инфекции выписаны 40 пациентов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские врачи помогли вылечить 40 пациентов с коронавирусом в Италии
  • Reuters

«В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступили 80 заболевших коронавирусной инфекцией. 40 пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя», — приводит ТАСС слова старшего группы военных медицинских специалистов подполковника Александра Юманова.

Он отметил, что медикам удалось стабилизировать состояние 15 пациентов с COVID-19, поступивших в тяжёлом состоянии.

Ранее глава госпиталя Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки российских военных медиков.

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