Российские врачи помогли вылечить 40 пациентов с коронавирусом в Италии
- Reuters
«В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступили 80 заболевших коронавирусной инфекцией. 40 пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя», — приводит ТАСС слова старшего группы военных медицинских специалистов подполковника Александра Юманова.
Он отметил, что медикам удалось стабилизировать состояние 15 пациентов с COVID-19, поступивших в тяжёлом состоянии.
Ранее глава госпиталя Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки российских военных медиков.