Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо

Российские военные медики совместно с итальянскими коллегами вылечили 29 пациентов с коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, сообщает Минобороны России.

«Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжают лечение 41 пациент», — приводит сообщение ТАСС.

Российские и итальянские военные специалисты также провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Клузоне и Гадзанига.

16 апреля российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой коронавирусной инфекции в терапевтическом отделении полевого госпиталя Бергамо.