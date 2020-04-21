Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо

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Российские военные медики совместно с итальянскими коллегами вылечили 29 пациентов с коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, сообщает Минобороны России.
Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо
  • Reuters

«Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжают лечение 41 пациент», — приводит сообщение ТАСС.

Российские и итальянские военные специалисты также провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Клузоне и Гадзанига.

16 апреля российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой коронавирусной инфекции в терапевтическом отделении полевого госпиталя Бергамо.

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