Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

Короткая ссылка
Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.
Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщили в Минобороны России.

Терапевтическое отделение было открыто специально для пациентов с нетяжёлой формой коронавируса, не нуждающихся в интенсивной терапии.

«В настоящее время в отделении находится 12 пациентов, которым бригадой российских врачей-терапевтов оказывается необходимая помощь», — приводит сообщение российского ведомства ТАСС.

Всего в госпитале находятся на лечении 35 заболевших коронавирусом, ещё 12 пациентов выписаны.

Ранее сообщалось, что российские и итальянские военные продезинфицировали дома престарелых в четырёх населённых пунктах в Ломбардии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить