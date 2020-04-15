Военные России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

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Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали дома престарелых в четырёх населённых пунктах области Ломбардия в Италии.
Военные России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
  • globallookpress.com

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырёх населённых пунктах Ломбардии в городах Предоре, Стеццано и пригороде Бергамо», — цитирует сообщение РИА Новости.

В свою очередь гендиректор пансионата «Санта Чиара» Мариэлла Мани поблагодарила российских военных за помощь. Она положительно оценила тот факт, что военные двух стран объединились для оказания помощи пострадавших. 

Она добавила, что сотрудники пансионата сами не могли продезинфицировать все помещения.

Ранее российские медики в итальянском городе Бергамо вылечили восемь пациентов с коронавирусом.

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