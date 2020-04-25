Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
- Reuters
«По данным на сегодняшнее утро, 5,1 млн американцев протестированы на коронавирус… По мере того как серьёзно увеличивается тестирование по всей стране, число случаев тоже вырастает. Люди не должны впадать в уныние из-за таких цифр. Мы наблюдаем очень позитивный тренд по части госпитализаций, обращений в приёмные отделения», — приводит РИА Новости его слова.
Пенс заявил о планах существенного увеличения числа проводимых тестов в США в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах превысило 50 тыс.