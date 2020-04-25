Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США

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В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
  • Reuters

«По данным на сегодняшнее утро, 5,1 млн американцев протестированы на коронавирус… По мере того как серьёзно увеличивается тестирование по всей стране, число случаев тоже вырастает. Люди не должны впадать в уныние из-за таких цифр. Мы наблюдаем очень позитивный тренд по части госпитализаций, обращений в приёмные отделения», — приводит РИА Новости его слова.

Пенс заявил о планах существенного увеличения числа проводимых тестов в США в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах превысило 50 тыс.

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