Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в США. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что данный шаг сбережёт американское медицинские ресурсы.

Ранее Трамп заявлял, что планирует подписать распоряжение о приостановке иммиграции на 60 дней в среду, 22 апреля. Ранее он также приостановил выдачу грин-карт.

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