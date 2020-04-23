Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в США. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что данный шаг сбережёт американское медицинские ресурсы.

Ранее Трамп заявлял, что планирует подписать распоряжение о приостановке иммиграции на 60 дней в среду, 22 апреля. Ранее он также приостановил выдачу грин-карт.