Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США
Об этом он заявил во время общения с журналистами.
«Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в США. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти», — сказал он.
Вместе с этим он добавил, что данный шаг сбережёт американское медицинские ресурсы.
Ранее Трамп заявлял, что планирует подписать распоряжение о приостановке иммиграции на 60 дней в среду, 22 апреля. Ранее он также приостановил выдачу грин-карт.