Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней

Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.

«Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий к тому времени», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.

Trump says his expected executive order temporarily banning all legal immigration would “be in effect for 60 days” and he will then evaluate it.



“By pausing immigration, we’ll help put unemployed Americans first in line for jobs as America reopens.” https://t.co/WVc45a2k34pic.twitter.com/X0ob0wAldT — ABC News (@ABC) April 21, 2020

Как пояснил глава государства, власти пошли на такой шаг ради защиты рабочих мест для американцев, которые потеряли работу в связи с распространением коронавируса.

«Мы должны заботиться об американских рабочих», — подчеркнул американский лидер. Его выступление транслировал ABC.

Ранее СМИ сообщили о планах Дональда Трампа объявить, что США приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство.