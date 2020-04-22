Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней
- Reuters
«Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий к тому времени», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.
Trump says his expected executive order temporarily banning all legal immigration would “be in effect for 60 days” and he will then evaluate it.— ABC News (@ABC) April 21, 2020
“By pausing immigration, we’ll help put unemployed Americans first in line for jobs as America reopens.” https://t.co/WVc45a2k34pic.twitter.com/X0ob0wAldT
Как пояснил глава государства, власти пошли на такой шаг ради защиты рабочих мест для американцев, которые потеряли работу в связи с распространением коронавируса.
«Мы должны заботиться об американских рабочих», — подчеркнул американский лидер. Его выступление транслировал ABC.
Ранее СМИ сообщили о планах Дональда Трампа объявить, что США приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство.