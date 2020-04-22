Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.
Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней
  • Reuters

«Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий к тому времени», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.

Как пояснил глава государства, власти пошли на такой шаг ради защиты рабочих мест для американцев, которые потеряли работу в связи с распространением коронавируса.

«Мы должны заботиться об американских рабочих», — подчеркнул американский лидер. Его выступление транслировал ABC.

Ранее СМИ сообщили о планах Дональда Трампа объявить, что США приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить