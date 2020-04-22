Трамп планирует подписать документ о приостановке иммиграции 22 апреля

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Президент США Дональд Трамп планирует подписать распоряжение о приостановке иммиграции на 60 дней в среду, 22 апреля.
Трамп планирует подписать документ о приостановке иммиграции 22 апреля
  • Reuters

Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

«Распоряжение будет иметь исключения, об этом мы уведомим завтра (22 апреля. — RT). Мы подпишем документ, скорее всего, завтра», — цитирует Трампа ТАСС.

Президент отметил, что документ не коснётся фермерских хозяйств, где работают иммигранты.

Ранее Трамп заявил, что временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.

По его словам, власти пошли на такой шаг ради защиты рабочих мест для американцев, которые потеряли работу в связи с распространением коронавируса.

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