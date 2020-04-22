Трамп планирует подписать документ о приостановке иммиграции 22 апреля
- Reuters
Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.
«Распоряжение будет иметь исключения, об этом мы уведомим завтра (22 апреля. — RT). Мы подпишем документ, скорее всего, завтра», — цитирует Трампа ТАСС.
Президент отметил, что документ не коснётся фермерских хозяйств, где работают иммигранты.
Ранее Трамп заявил, что временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.
По его словам, власти пошли на такой шаг ради защиты рабочих мест для американцев, которые потеряли работу в связи с распространением коронавируса.