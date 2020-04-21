В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла поворотного момента в ситуации с распространением коронавируса.
В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом
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«Я считаю, что мы уже достигли поворотного момента», — цитирует Nine News Моррисона.

По его словам, по вопросу борьбы с коронавирусом Австралия уже находится «на обратной дороге».

Он уточнил, что правительство приняло решение снять ограничения на проведение ряда плановых операций в больницах после 25 апреля.

9 апреля австралийские учёные из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне заявили, что ивермектин способен эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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