Австралийские учёные сообщили об эффективном против COVID-19 препарате

Австралийские учёные из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне заявили, что медицинский препарат ивермектин способен эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно их данным, после 24 часов с момента введения медпрепарата в клетки с COVID-19 доля вирусных РНК в клеточных культурах сократилась на 93%.

«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — говорится в сообщении, опубликованном в медицинском журнале Antiviral Research.

Учёные отметили, что ивермектин широко распространён, так как препарат включён в список основных лекарств ВОЗ.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал прогнозы относительно завершения пандемии коронавируса.