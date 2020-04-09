Австралийские учёные сообщили об эффективном против COVID-19 препарате
- Reuters
Согласно их данным, после 24 часов с момента введения медпрепарата в клетки с COVID-19 доля вирусных РНК в клеточных культурах сократилась на 93%.
«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — говорится в сообщении, опубликованном в медицинском журнале Antiviral Research.
Учёные отметили, что ивермектин широко распространён, так как препарат включён в список основных лекарств ВОЗ.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал прогнозы относительно завершения пандемии коронавируса.