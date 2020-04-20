ВОЗ готова оценить недостатки в подготовке к вспышкам заболеваний

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о готовности ВОЗ провести работу по выявлению недостатков в подготовке к вспышкам опасных заболеваний в мире.
ВОЗ готова оценить недостатки в подготовке к вспышкам заболеваний
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«ВОЗ привержена лидирующей роли в работе, о которой попросили её руководители G20, в том, чтобы вместе со своими партнёрами оценить пробелы в глобальной подготовке и заложить основы для более здорового, безопасного и справедливого мира, который мы все хотим», — указал он.

Ранее Гебрейесус заявил, что порядка 70% новых вирусов в мире появляются от диких животных.

19 апреля в ВОЗ назвали число погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

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