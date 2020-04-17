В ВОЗ заявили об одном из основных источников возникновения вирусов
- Reuters
«Правительства должны решительно усилить запреты на продажи и торговлю диких животных для еды... порядка 70% новых вирусов появляется от животных, мы работаем совместно для понимания и предотвращения передачи патогенов от животных к людям», — цитирует его РИА Новости.
Гебрейесус заявил, что Фонд солидарности ВОЗ собрал свыше $150 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
15 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».