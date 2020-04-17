В ВОЗ рассказали о собранных на борьбу с COVID-19 средствах
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«На данный момент Фонд солидарности собрал свыше $150 млн от свыше 245 тыс. частных лиц, корпораций и фондов», — сказал он.
По его словам, данные средства помогут организации закупить средства личной защиты, диагностические материалы для лабораторий и другие необходимые средства для стран, которые больше всего в них нуждаются.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».