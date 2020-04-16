В ФРГ заявили о готовности увеличивать поддержку ВОЗ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ готова увеличивать поддержку Всемирной организации здравоохранения.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы... в последние недели уже увеличили поддержку ВОЗ, и мы пообещали, что мы готовы увеличивать поддержку ВОЗ средствами», — сообщил Масс.

Он добавил, что в правительстве идут обсуждения этого вопроса, но есть единое понимание необходимости укрепления ВОЗ в текущей ситуации.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Во французском МИД заявили, что Франция сожалеет из-за решения США временно прекратить финансирование ВОЗ и призывает к солидарности и расширению международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.